Население Якутии в этом году достигнет миллиона человек

Фото: правительство Якутии

В Якутии скоро может родиться миллионный житель. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев: по его словам, по состоянию на 1 апреля численность населения региона составила 999 100 человек.

«Мы реально уже почти подошли к миллионному жителю. За первый квартал текущего года родилось больше детей, чем за первый квартал прошлого года. Уверенность в том, что у нас в этом году будет миллионный житель, практически абсолютная», – сообщил глава.

Николаев добавил, что сейчас у Якутии хорошие демографические показатели: смертность падает, а естественный прирост населения растет. Он пообещал, что введенные властями меры поддержки молодых семей будут продолжены, а также будут введены новые.

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