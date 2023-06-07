АЛРОСА продолжает развивать креативные индустрии Якутии

АЛРОСА помогает реализовать ряд подпрограмм, которые направлены на опережающее развитие подрастающих поколений. Фото: ЦФБП

Якутская алмазная компания АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений РС(Я) вот уже на протяжении 30 лет совместно работают над реализацией проектов опережающего развития республики, строят объекты социальной инфраструктуры, создавая условия для гармоничного развития и раскрытия творческого потенциала детей и молодежи Якутии. Рассказываем, как реализуется целевая программа «Во имя будущего», которая финансируется за счет средств АЛРОСА.

Соглашение между алмазной компанией и фондом - одно из самых масштабных направлений в благотворительной деятельности АЛРОСА и является ярким примером эффективных социальных инвестиций. На сегодняшний день это несколько десятков построенных объектов социального назначения по всей республике, детские и спортивные площадки, несколько сотен реализованных проектов, многочисленные мероприятия и акции. В рамках соглашения оказывается поддержка организациям некоммерческого сектора и гражданским инициативам, содействие муниципалитетам в вопросах комплексного развития территорий, ряд населенных пунктов обеспечивается чистой питьевой водой.

Модель Парка будущих поколений в городе Якутске. Фото: ЦФБП

За 10 лет, которые действовало предыдущее соглашение, компания выделила Фонду на решение социальных задач 7,175 миллиарда рублей. А с 2021 года компания увеличила ежегодные отчисления в Фонд до 850 миллионов рублей.

В рамках целевой программы «Во имя будущего» реализуется ряд подпрограмм, которые направлены на опережающее развитие подрастающих поколений за счет инновационных проектов.

Одним из крупных проектов фонда, реализуемых на добровольные пожертвования АЛРОСА, является строительство Парка будущих поколений в городе Якутске. Также одно из важных направлений, которое развивается при непосредственной поддержке главы республики, - креативные индустрии. За появлением новых индустрий следует прогрессивное развитие рынка труда, появляются новые рабочие места, прежде всего в тех направлениях, в которых активно участвует молодежь. Поэтому ряд подпрограмм программы «Во имя будущего» направлен на популяризацию новых современных направлений. В этом году на базе Малой академии наук с мая по июль в рамках целевой программы «Во имя будущего» реализуется первый этап проекта «Межрегиональная гроссмейстерская школа». Это лишь три примера из целевой программы «Во имя будущего», однако они наглядно показывают, как именно формируется экосистема для опережающего развития подрастающих поколений. Важнейшую роль в этом процессе играет консолидация ресурсов бизнеса, государства и социальных партнеров. В данном случае - сотрудничество АЛРОСА и Целевого фонда будущих поколений.