Женщина за рулем Toyota Mark врезалась в здание пожарной части в Якутии

Фото: Госавтоинспекция Алданского района

Видео, где машина на абсолютно прямой и пустынной дороге, внезапно поворачивает налево и с силой врезается в здание пожарной части города Алдана в Якутии, распространилось в соцсетях и пабликах, в частности в «КримЯкутия» днем 6 июня.

Как передает Госавтоинспекция Алданского района, это произошло утром 5 июня на улице Комарова, 27.

За рулем Toyota Mark сидела молодая женщина 1996 г.р. В момент аварии она была одна. У нее не выявили состояние опьянения. Не пострадала.

На вопрос о таком резком повороте ответила, что не справилась с управлением.

Фото: Госавтоинспекция Алданского района

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.