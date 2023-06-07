Айсен Николаев: «Я хотел бы поблагодарить нашу природу, что в этом году паводок прошел спокойно»

Фото: KP.RU

7 июня на пресс-конференции главы Якутии Айсен Николаев затронул вопрос прохождения паводка в этом году и ущерба от него.

«Я хотел бы поблагодарить нашу природу, что в этом году паводок прошел спокойно. Сейчас у нас порядка 300 дворовых территорий было подтоплено. Это не затопленные дома, не разрушенные объекты жизнеобеспечения, как это у нас порой было», — отметил глава.

По его словам, в разных населенных пунктах было подтоплено 20 с чем-то домов, поэтому ущерб в этом году минимален. Селам, где ущерб уже полностью подсчитан, уже выплатили порядка 2,5 миллиона рублей. Сейчас работа по подсчету идет в нескольких селах Таттинского района, Саскылахе и в Усть-Янском районе.

«Для нашей республики, в которой порой ущерб составляет несколько миллиардов рублей, сумма, которую нам еще предстоит оценить (ремонт дорог и т.д.) —минимальна. Я только природе нашей и рекам могу сказать спасибо, что все прошло спокойно», — заключил глава.

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