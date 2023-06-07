В Якутии у злостных любителей пьяной езды конфисковали 40 машин

Toyota Land Cruiser Prado. Фото: auto.ru

В республике по результатам рассмотрения уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ судами приняты решения о конфискации у осужденных в доход государства 40 автомобилей, передает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Статья 264.1 УК РФ — это «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Какие автомобили конфисковали? Это Toyota Land Cruiser Prado, Ford Focus, Volkswagen Golf, Nissan Avenir, Тоyotа Ist, Toyota Vista, Тоуота Ipsum, Тоyota Carina, Toyota Probox, Toyota Sprinter Carib, «ВАЗ-213100», даже снегоход «Буран РМЗ 640» и др.

В настоящее время 12 из них переданы в территориальное управление Росимущества в Якутии для реализации. Посмотреть цены на конфискат можно по ссылке.

Напомним, что Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми на основании вынесенного судом обвинительного приговора принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.

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