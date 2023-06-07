В Якутии пройдет юбилейная XXX Международная олимпиада школьников

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутске в 30-й раз пройдет Международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физике, химии, информатике, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Олимпиада будет проходить в смешанном (очно-дистанционном) формате со 2 по 10 июля.

По состоянию на начало июня подали заявки на участие более 100 школьников из Новосибирской, Пензенской, Свердловской, Московской областей, Ставропольского края, республик Татарстан, Бурятия; из зарубежных стран: Казахстана, Сингапура, Румынии, Индонезии. Якутию традиционно представят две национальные сборные (юниоры и старшие) в количестве 56 участников.

В прошлом году Международной олимпиаде «Туймаада» было присвоено имя народного учителя СССР Михаила Алексеева.

Условия задач подготовлены на русском и английском языках. Экспертами олимпиады являются профессора, преподаватели, аспиранты, студенты вузов — призеры Международной олимпиады школьников «Туймаада» предыдущих лет.

Также для участников планируются познавательные экскурсии в культурные и научные объекты города Якутска: музей Мамонта, краеведческий музей им. Е. Ярославского, выставка «Сокровищница Якутии», «Царство вечной мерзлоты», зоопарк «Орто Дойду», библиотека — архив первого президента Якутии М.Е. Николаева.

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