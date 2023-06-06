Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 3:01

Двоих якутян задержали на дороге с 161-килограммовой тушей лося в машине

Двое жителей Кобяйского района Якутии предстанут перед судом за браконьерство
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

В суд направлено уголовное дело о незаконной охоте, возбужденное в отношении двоих жителей Кобяйского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Обвиняемые 14 февраля 2023 года в местности Харыялах-Кюеля отстрелили из нарезного оружия марки «Тигр» лося. Разрешения на добычу у них не было, и охота производилась в запрещенное время.

Сумма причиненного ущерба составила 240 тысяч рублей.

Их поймали на автодороге «Вилюй» при попытке вывезти тушу в Якутск. Сотрудники ГИБДД изъяли 161 кг мяса.

Нарушители возместили ущерб в полном объеме. Тем не менее они предстанут перед судом по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.