Двоих якутян задержали на дороге с 161-килограммовой тушей лося в машине

Фото: прокуратура Якутии

В суд направлено уголовное дело о незаконной охоте, возбужденное в отношении двоих жителей Кобяйского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Обвиняемые 14 февраля 2023 года в местности Харыялах-Кюеля отстрелили из нарезного оружия марки «Тигр» лося. Разрешения на добычу у них не было, и охота производилась в запрещенное время.

Сумма причиненного ущерба составила 240 тысяч рублей.

Их поймали на автодороге «Вилюй» при попытке вывезти тушу в Якутск. Сотрудники ГИБДД изъяли 161 кг мяса.

Нарушители возместили ущерб в полном объеме. Тем не менее они предстанут перед судом по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

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