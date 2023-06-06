В Якутии молния повредила высоковольтную линию и убила корову

Фото: «Якутскэнерго», «Дьиикэй»

Утром в понедельник, 5 июня, в Хангаласском районе Якутии у села Техтюр прогремела гроза. Молния ударила в две деревянные опоры высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Л-114», передает ПАО «Якутскэнерго».

Разряд был такой силы, что местами древесину расщепило.

Вдобавок, как оказалось, под одной из опор стояла корова. Видимо, укрывалась от грозы, но выбрала для этого очень неудачное место. Корова погибла. Фотографию прислали в телеграм-канал «Дьиикэй».

Сегодня, 6 июня, энергетики приступили к ремонту поврежденных опор. Они предупреждают, что на это уйдет шесть-семь дней.

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