Глава Якутии прибыл с командировкой в Абыйский район

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня работает в Абыйском районе республики. Он отметил высокие темпы реализации программы переселения из аварийного жилья в районе: по словам главы, на сегодняшний день расселен 121 человек.

«Сегодня в поселке Белая Гора проверил ход строительства 13-квартирного жилого дома. Отставание от графиков устранили. Поручил не сбавлять темпы работ, чтобы осенью люди получили долгожданные ключи от своих квартир», – отметил Николаев.

Также глава посетил Белогорский речной порт, где обсудил планы на строительство затона для кораблей рядом с поселком Белая Гора. Также Николаев пообщался с местными жителями и детьми, которые на летние каникулы планируют отправиться в лагерь «Патриот».

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