В Якутии снимут продолжение культовых комедий «Кэскил» и «Юбилей»

Фото: ЯСИА

После восьмилетнего перерыва артисты творческой студии DetSat приступают к съемкам новой якутской комедии, сообщает ЯСИА.

Главным режиссером выступит Дмитрий Шадрин — Шандор. Также в народной комедии снимутся Валентина Романова — Чыскыырай, Владимир Дормидонтов, Алексей Михайлов — Мотор Леха, Иннокентий Орестов-Докторов (Зина), Анатолий Кириллин (Чээкэ) и многие другие. Картина станет 18 фильмом творческой студии «DetSat» и 30-м фильмом Дмитрия Шадрина.

«Мы пока еще не знаем, это будет „Кэскил-4“ или „Юбилей-2“. Мы будем собирать героев фильмов студии DetSat в одну деревню», — говорит Дмитрий Шадрин.

Сюжет будет крутиться возле выборов в деревне. Сценарий режиссер написал еще три года назад, во время пандемии ковида. Съемки будут проведены в максимально короткие сроки, а выход фильма ожидается осенью.

Как говорит исполнительный продюсер и актер Владимир Дормидонтов, он рос на творениях студии DetSat, поэтому для него это огромная честь и ответственность — быть в составе актеров.

«Второе рабочее название проекта — это „Народная комедия“. Мы хотим, чтобы все артисты, которые работают в жанре юмора собрались в одном месте и сняли вот такой культовый проект», — добавил Дормидонтов.

С последнего фильма студии DetSat «Гектар» прошло уже 8 лет. А сегодня съемочная группа уже собралась вместе, провела субботник в деревне, все дружно налепили пирожков и приготовили уток.

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