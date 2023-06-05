Самолет-лаборатория Росгидромета работал в Сунтарском и Нюрбинском районах Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

4 июня самолет-лаборатория Росгидромета Як-40 работал на территории Сунтарского и Нюрбинского районов для снижения класса пожароопасности, сообщает Служба спасения Якутии.

Ранее там был установлен III - IV класс пожароопасности леса. На минувшей неделе самолет провел работы в Олекминском районе для предупреждения ландшафтных (природных) пожаров и увлажнения почвы.

Работы проводятся преимущественно в центральной части Якутии. Самолет-лаборатория Як-40 усиливает осадки на определенной территории.

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