В Сунтарском районе директор образовательной организации незаконно увеличил себе зарплату, а потом подался в бега

Фото: Михаил ФРОЛОВ

52-летний житель Сунтарского района осужден за хищение миллиона рублей из бюджета, сообщает прокуратура Якутии.

В суде установлено, что подсудимый, состоя в должности директора образовательной организации, незаконно издал приказ, в соответствии с которым к его должностному окладу ежемесячно производились дополнительные выплаты в размере 40 % от основного оклада.

Кроме того, он незаконно давал устные указания главному бухгалтеру о перечислении ему стимулирующих выплат. Общая сумма похищенных средств составила более миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела подсудимый скрылся и был объявлен в розыск. Когда его задержали, то отправили в СИЗО. На суде он также не признал вину в полном объеме.

Его приговорили к четырем годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 000 рублей. Также он должен возместить весь материальный ущерб. Приговор суда вступил в законную силу.

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