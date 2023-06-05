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НовостиПроисшествия5 июня 2023 1:54

В Кобяйском районе Якутии бывший капитан теплохода украл топлива на более 845 тысяч рублей

Его приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ

В Кобяйском районе вынесен приговор в отношении бывшего капитана судна, обвиняемого в растрате топлива, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина в период навигации, будучи материально-ответственным лицом, имел в подотчете судовое топливо в количестве 40 тонн. С помощью бензиновой мотопомпы он перекачал часть топлива и продал. Таким образом он причинил ПАО «Ленское объединение речного пароходства» ущерб на сумму более 845 тысяч рублей.

Экс-капитан признал вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме. С учетом этого суд приговорил мужчину к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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