В Томпонском районе Якутии бездомная собака укусила ребенка-инвалида

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С администрации поселка Хандыга Томпонского района в интересах ребенка-инвалида взыскан моральный вред за нападение собаки, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

11-летнего ребенка-инвалида в апреле этого года укусила бездомная собака. Прокуратура обратилась в суд с иском муниципалитету о взыскании морального вреда, причиненного нападением собаки.

Суд удовлетворил требования прокурора удовлетворены, с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами по делу.

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