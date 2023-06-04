В Якутске сильный ветер сорвал крышу здания дома культуры

Фото: t.me/YakutskRF

4 июня, около 16 часов, сильным порывом ветра сорвало крышу со здания дома культуры «Эрэл» по улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Якутска.

В этом здании располагается Якутское региональное отделение Всероссийского общества глухих.

По словам руководителя управы Автодорожного округа Петра Попова, пострадавших нет.

– После поступления сигнала из ЕДДС я выехал на место. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Данное учреждение финансируется из федерального бюджета, для дальнейшего решения вопроса информацию передали в Министерство труда и соцразвития. Также о ЧП оповестили энергетиков, упавшая кровля свалила столб.

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