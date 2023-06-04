Возле села Хомустах в Якутии обнаружен лесной пожар площадью два гектара

Фото из архива ГУ МЧС по Якутии

4 июня, в 12.41 обнаружен и зарегистрирован лесной пожар в одном километре от села Хомустах Легойского наслега Усть-Алданского улуса.

Об этом сообщает районная администрация. Площадь пожара составила два гектара. Всего на пожаре работают 51 человек с огнетушителями, бензопилами, мотопомпами, плугами. Задействована необходимая техника- трактора, бортовые и грузовые автомобили. На защите населенного пункта также задействованы сотрудники мобильной пожарной части и техника.

Администрация района опровергает информацию из мессенджеров про пожар в районе села Маягас и призывает доверять информации только от проверенных официальных источников.

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