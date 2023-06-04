В Усть-Янске Якутии ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды

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В Усть-Янске из-за повышения уровня воды объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Соответствующее распоряжение подписано главой села Софией Олесовой. По данным на 10:00 часов по местному времени, уровень воды у гидропоста превысил критическую отметку на 98 см, составив 1023 см и подтоплением жилых домов. Население в зоне возможного затопления оповещено, организован усиленный круглосуточный режим работы. Все службы приведены в готовность», — сообщила на брифинге 4 июня замруководителя департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии республики Анисия Егорова.

А между тем на реке Яне и ее притоках продолжается повышение уровня воды с различной интенсивностью.

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