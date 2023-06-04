В Якутске пьяный водитель Lexus чуть не въехал в здание парламента. Его остановило ограждение

Фото: столичная Госавтоинспекция

В воскресенье, 4 июня, около 5 часов утра возле здания Ил Тумэна на Ярославского пьяный водитель Lexus RX300 устроил ДТП, передает пресс-служба Госавтоинспекции Якутска.

29-летний мужчина за рулем кроссовера не справился с рулевым управлением и въехал в тротуарное ограждение перед крыльцом. Он снес четыре пролета.

Фото: столичная Госавтоинспекция

Медосвидетельствование выявило у водителя 0,920 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Стаж вождения — с 2012 года. Категория водительских прав — «B, B1». Учет текущий, страховой полис действующий.

На мужчину составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог и железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи дорожно-транспортным происшествием).

Теперь мужчина должен ответить за свое поведение в суде и возместить нанесенный ущерб.

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