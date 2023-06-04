В Якутске пропал мужчина Константин Аргунов

Пропавший Константин Аргунов

22 мая жителя села Хатассы, в пригороде Якутска, Константина Семеновича Аргунова забрали из дома сотрудники полиции.

У мужчины условная судимость. Все это время родные думали, что Константин задержан. Однако, как оказалось, его отпустили в тот же день.

Но Константин не вышел на связь с родственниками. Более того, у него с собой была банковская карта матери, но ни разу за это время он ею не воспользовался. Мужчина просто пропал. Со здоровьем у него все в порядке.

Лиц, знающих что-либо о судьбе пропавшего, просят сообщить по телефону +7996-316-35-99. Это номер его сестры.

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