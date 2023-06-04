В ДТП в пригороде Якутска пострадала 6-месячная девочка

Фото: столичная Госавтоинспекция

Вечером около 21 часа в субботу, 3 июня, на республиканской автодороге «Нам» в пригороде Якутска произошло ДТП, в котором пострадал шестимесячный ребенок, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель Toyota Mark 2 ехал со стороны Жатая в Якутск. Он не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля и на 16-м километре автодороги, возле дома №1 на Коммунальной улице, врезался сзади в Toyota Chaser под управлением 22-летнего водителя.

В результате пострадала девочка, находившаяся в салоне Chaser в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье слева.

Фото: столичная Госавтоинспекция

Оба водителя были трезвы. Имеют водительские удостоверения категории «В,B1». Учет текущий, страховые полисы действующие.

Фото: столичная Госавтоинспекция

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