Глава Якутии навестил семью участника СВО

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев побывал в гостях у семейства Березкиных в селе Чокурдах. Глава семейства Алексей сейчас находится на СВО: по словам Николаева, он ветеран и имеет множество боевых наград.

«Активный участник общественной жизни улуса, депутат Чокурдахского поселкового совета, член Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел. Он без раздумий поехал вновь защищать Родину», – рассказал глава.

Николаев также добавил, что семье Алексея оказывается вся необходимая помощь.

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