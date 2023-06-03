Самолеты авиакомпании «Якутия» начали летать по маршруту Якутск – Мирный

Фото: АК "Якутия"

Авиакомпания «Якутия» запустила перелеты из Якутска в Мирный и обратно. Первый рейс состоялся сегодня, 3 июня. Планируется, что полеты будут регулярными – по вторникам и субботам.

Летать в Мирный будет рейс ЯК 411/412. Во вторник вылет из столицы будет происходить в 08:20, вылет из Мирного в 12:00. По субботам рейс из Якутска будет вылетать в 05:40, из Мирного в 11:00.

Цены на билет начинаются от 12 тысяч рублей без учета багажа. Время в пути составит порядка двух часов.

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