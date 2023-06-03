В Якутске 56-летний водитель сбил мотоциклиста на улице Кальвица

Фото: ГАИ Якутска

В Якутске 3 июня около 9 часов утра возле дома №14/5 по улице Кальвица произошло ДТП с пострадавшим, передает пресс-служба столичной ГАИ.

Выяснилось, что 56-летний водитель на Mitsubishi Pajero Sport при повороте налево на прилегающую территорию не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda и столкнулся с ним.

Фото: ГАИ Якутска

42-летнего мотоциклиста доставили в больницу с различными переломами.

Водитель Mitsubishi Pajero Sport имеет водительский стаж с 2013 года, за прошедший год к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался два раза. В момент ДТП был трезв.

Фото: ГАИ Якутска

У мотоциклиста стаж с 2015 года, к административной ответственности в течение года привлекался один раз. В момент аварии также был трезв.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование.

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