В Якутске на 9 дней перекроют движение на перекрестке улицы Лермонтова и Вилюйского переулка

Фото: 2ГИС

В Якутске с 22 часов 9 июня до 23 часов 18 июня будет прекращено движение транспортных средств по улице Лермонтова на пересечении с переулком Вилюйский, сообщает пресс-служба мэрии города.

Там будут проводиться работы по прокладке газового трубопровода высокого давления в рамках капитального ремонта Вилюйского переулка.

Маршрутные автобусы №7, №8 и №35 будут двигаться по разработанной схеме объездов.

Маршрут №7. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №8. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №35. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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