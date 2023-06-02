В Якутске при пожаре на Сергеляхском шоссе пострадала пенсионерка

Фото: из архива МЧС Якутии

Сообщение о пожаре в частном секторе на 7-м километре Сергеляхского шоссе поступило в пожарно-спасательную службу в 12:20 2 июня, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

На место приехали 11 пожарных и три единицы техники. К тому моменту наблюдался открытый огонь.

Пострадала женщина 1962 года рождения. Также огонь частично повредил веранду, хозяйственную постройку, частную баню. Сгорели строительный мусор и трава. Спасены частные строения.

Общая площадь пожара составила 122 кв.м.

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