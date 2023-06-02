В Минтруде Якутии рассказали, как в республике будут отдыхать в праздничные выходные в июне

Фото: sakhaparliament.ru

Минтруд Якутии рассказал, как якутяне будут отдыхать в праздничные выходные в июне.

12 июня в стране отмечают День России. Это красный день календаря. В этом году он выпал на понедельник. Поэтому якутян, как и остальных россиян, ждут трехдневные выходные начиная с субботы, с 10 по 12 июня.

Далее 21 июня в республике — национальный праздник Ысыах. На основании ст. 1 закона РС(Я) от 26.04.2018 1993-З N 1545-V он является нерабочим праздничным днем.

«Вопрос предоставления нерабочего праздничного дня в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, органах местного самоуправления в Якутии, организациях, финансируемых за счет средств федерального или местных бюджетов, а также в организациях иных форм собственности, расположенных на территории республики, решается ими самостоятельно», — отметили в региональном Минтруде.

Также в ведомстве напоминают, что в соответствии с ч.1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

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