Кинокомпании «Сахафильм» назначили нового руководителя

Фото: правительство Якутии

Коллективу Государственной кинокомпании «Сахафильм» сегодня представили нового руководителя. Им стал бывший директор кинотеатра «Лена» Алексей Егоров: он назначен на должность исполняющего обязанности директора «Сахафильм». Это произошло после объединения компании с кинотеатром.

«Объединение двух учреждений означает усиление – коллаборацию прокатчиков и производителей кино. Все намеченные кинокомпанией планы будут реализованы. Работа продолжается. Сардане Револьевне Саввиной предложено занять пост генерального продюсера кинокомпании», – пояснил министр культуры Юрий Куприянов.

Отметим, что Алексей Егоров окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, имеет специальность актера театра и кино. Будущий директор «Сахафильм» играл в театре, а в 2012 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности продюсера.

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