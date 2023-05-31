Убийца из Якутии, нанесший жертве 15 ударов ножом в грудь, пытался оспорить приговор в 11,5 года колонии особого режима

Тикси, Булунский район. Фото: Википедия

В Булунском районе состоялся суд над местным жителем, обвиняемым по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Дело произошло в декабре 2022 года. У подсудимого произошел конфликт с жертвой. Обвиняемый был пьян. Он ударил оппонента как минимум два раза в лицо кулаком. А затем, схватив за шею, с силой вонзил 15 раз нож в грудь жертвы и один раз — в шею.

Потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Состоялся суд. Он приговорил убийцу к 11 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не устроил подсудимого, и он подал на апелляцию. Однако Верховный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в силу.

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