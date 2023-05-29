Владимир Путин проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Владимир Путин в понедельник пообщается с Айсеном Николаевым. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, встреча будет «традиционной».

«Сегодня у президента на докладе будет глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. С ним сегодня будет президент в традиционном формате заниматься региональной проблематикой - это будет доступно для СМИ», – рассказал Песков.

Отметим, что в последний раз Путин и Николаев виделись два дня назад: тогда глава Якутии вместе с членами общественной организации «Деловая Россия» обсуждал с президентом экономические вопросы.

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