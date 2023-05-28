В Якутске во дворе дома сбили ребенка на самокате

В одном из дворов Якутска сбили ребенка на самокате Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Якутске за последние сутки произошло 12 аварий, в которых пострадало 3 человек, в том числе один ребенок, сообщает Госавтоинспекция Якутска.

В субботу, 27 мая, около 16 часов в приемном покое Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины врачи осмотрели 7 летнего мальчика с диагнозом автотравма. Как выяснилось, его сбил 37-летний водитель на «Тойоте Виш», когда ребенок катался на самокате во дворе дома №27/1 по улице Якова Потапова. Мальчик получил травмы различной степени, ему назначено амбулаторное лечение.

Здесь сбили ребенка на самокате. Фото: Госавтоинспекция Якутска

В это же время со стороны кругового движения в сторону Хатын-Юряхского шоссе ехала «Тойота Виш». Возле дома №1 на пятом километре Вилюйского тракта водитель въехал в столб уличного освещения. В результате ДТП пострадала пассажир 1989 года рождения. В РБ №2 ей диагностировали ушиб колена.

В момент ДТП 29-летний водитель был в состоянии опьянения. Освидетельствование выявило 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Со слов мужчины, во время поездки он поссорился с пассажиркой, из-за чего и не справился с управлением.

Машина въехала в столб на 5 километре Вилюйского тракта. Фото: Госавтоинспекция Якутска

В ночь на 28 мая на Чернышевского возле дома №58А в автоаварии пострадало сразу 3 человек. Предварительно установлено, что «Мазда Аксела» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Тойотой Королла Филдер». После случившегося водитель «Мазды» пешком покинул место происшествия.

Бригада скорой медпомощи осмотрела пассажиров обеих машин. Двоих мужчин 29 лет и 31 года, а также девушку 26 лет доставили в больницу, с различными травмами. Назначено амбулаторные лечения.

Столкновение на улице Чернышевского. Фото: Госавтоинспекция Якутска

По фактам всех дорожно-транспортных происшествий проводится проверка.

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