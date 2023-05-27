Ушла из жизни легендарная мелодистка Якутии Галина Шахурдина

Фото: dobun.biz

Легенда якутской песни, как ее называли, ушла из жизни на 77-м году жизни, об этом сообщил коллектив НВК «Саха».

Галина Никитична родилась 25 января 1947 года в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. Окончила Майинскую музыкальную школу, класс баяна. А затем Восточно-Сибирский Государственный институт культуры.

Член Союза мелодистов ЯАССР, заслуженный работник культуры ЯАССР и РС(Я).

За свою жизнь она написала более 70 песен на стихи известных якутских поэтов и на свои собственные. Одна из них — суперпопулярная «Балыктаах киэһэтэ».

Видео 2008 года, где она поет эту любимую якутянами песню, можно посмотреть по ссылке.

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