Якутянка потеряла сим-карту и лишилась 18 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Жатая обратилась местная жительница с заявлением о краже денег со счета, сообщила пресс-служба МВД Якутии.

Женщина рассказала, что ранее потеряла сим-карту и забыла отключить мобильный банк от привязанного к нему номера. В результате кто-то снял через приложение с ее счета 18 тысяч рублей.

Этим похитителем оказалась 33-летняя женщина. Она нашла потерянную симку, а вскоре поняла, что к ней подключена услуга «Мобильный банк».

На нее возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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