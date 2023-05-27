В Якутии по 100 тысяч рублей получат и стобалльники ЕГЭ, и их учителя

Фото: Андрей Сорокин / АГиП Якутии

Выплата премии в 100 тысяч рублей выпускникам школ Якутии, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, продолжится. Более того, с этого года по сто тысяч будут получать и их учителя, напоминает пресс-служба главы и правительства республики.

Данную премию учредил в прошлом году глава Якутии Айсен Николаев к столетнему юбилею республики. Позже он сообщил, что выплаты не прекратятся, а даже распространятся и на учителей стобалльников.

В 2022 году денежные средства получили 22 школьника. Двое из них сдали ЕГЭ на максимальный балл сразу по двум предметам. Это Назар Павлов из Технического лицея Якутска, сдавший химию и профильную математику, и Виталий Красиков из Эльдиканской СОШ — за русский язык и литературу. Оба они, соответственно, получили по 200 тысяч рублей.

Статью о Виталии, который стал настоящим примером для всех школьников из небольших и отдаленных сел, что необязательно надо попасть в ведущее учебное заведение региона или страны, чтобы добиться успеха, можно почитать здесь.

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