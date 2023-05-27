В Якутске электросамокатчик сбил 60-летнего пешехода и уехал с места ДТП

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В пятницу, 26 мая, около 10 часов утра на проспекте Ленина в Якутске возле дома №25 неизвестный молодой человек на электросамокате сбил 60-летнего пешехода, передает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

После наезда электросамокатчик уехал в направлении улицы Кирова.

Пешеход в результате ДТП получил различные травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка.

А ГИБДД напоминает, что покидание места дорожно-транспортного происшествия его участником является нарушением правил дорожного движения.

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