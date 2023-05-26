В Якутске должников по электроэнергии начали ловить с помощью ГИБДД

Фото: «Якутскэнергосбыт»

В Якутске инспекторы ГИБДД начали помогать коммунальщикам отлавливать должников. Инспекторы вместе со специалистами «Якутскэнергосбыта» и приставами останавливают граждан, задолжавших за потребление электроэнергии и вручают исполнительные производства. Только на этой неделе им удалось поймать 13 должников.

Вычисляют неплательщиков с помощью АПК «Дорожный пристав»: программа позволяет в реальном времени пробивать долги по автомобильным номерам.

Практика, к слову, не нова: «Якутскэнергосбыт» прибегал к помощи дорожных полицейских и в прошлом году. Тогда им удалось выловить на дорогах 200 должников, которые впоследствии расплатились по счетам.

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