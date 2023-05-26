В Якутии будут судить мужчину, который обманом переехал за счет своего работодателя

Фото: МВД Якутии

В Якутии будут судить бывшего работника горнодобывающей компании. Как рассказали в МВД, его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Мужчина обманом заставил бывшего работодателя заплатить за свой переезд при увольнении.

Работник проживал и трудился в Мирнинском районе, однако когда пришло время увольняться, он решил переехать в Нижнеколымский район. При расторжении трудового договора мужчина предоставил работодателю пакет фиктивных проездных документов, которые обосновали затраты на перевозку вещей.

В итоге работодатель перечислил уже бывшему сотруднику 540 тысяч рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Однако от внимания полицейских не укрылось, что деньги он получил по фиктивным квитанциям, поэтому теперь якутянину грозит штраф и ограничение свободы.

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