Десятки тысяч экспонатов. 4 июня в Якутске пройдет выставка коллекционеров Якутии

Фото: Андрей ШИЛОВ/Владислав КОРОТОВ

4 июня 2023 года в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского состоится VII съезд коллекционеров Якутии. В рамках съезда пройдет выставка коллекций, ярмарка и специализированная выставку на тему «Год труда»

Выставка будет работать с 09:00 до 17:00. Вход свободный для всех желающих. Ежегодно в съезде принимают участие около 150 коллекционеров со всей республики. Среди представленных вещей можно найти всевозможные монеты и банкноты, марки, открытки, конверты, значки, разные предметы прошлой эпохи и прочие предметы коллекционирования.

– Представленные экспонаты будут исчисляться десятками тысяч, интересы коллекционеров очень разнообразные. За шесть предыдущих лет мы так и не смогли сосчитать, сколько же видов коллекционирования было представлено на съездах. Если кто-то нам в этом поможет, мы будем только рады, – говорит председатель РОО «Коллекционеры Якутии» Никифор Иванов.

Кстати, в этом году организаторы подготовили несколько сюрпризов участникам-коллекционерам. Например, обещают участие довольно известных людей, но имена их держатся в тайне.

Главным организатором съезда выступает Региональная общественная организация «Коллекционеры Якутии» при поддержке Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского и лично директора ДК Антониды Корякиной, которая на протяжении многих лет поддерживает инициативы коллекционеров.

Потенциальные коллекционеры, желающие принять участие в ярмарке, могут обратиться по телефону 8(924) 662-81-54

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