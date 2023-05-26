В парке Победы в Якутске посадили 4,1 тысячи саженцев деревьев

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В пятницу, 26 мая, в парке Победы были посажены 4,1 тысячи саженцев деревьев, сообщила пресс-служба мэрии Якутска.

В плане посадка еще 22 тысяч, чтобы общее количество деревьев в парке Победы достигло 27 тысяч. На данный момент здесь всего более пяти тысяч деревьев.

Также в сентябре текущего года в парке должны завершить постройку арки «Город трудовой доблести». На существующей стеле появится плита «Якутск — город трудовой доблести».

Кроме того, в этом году завершат благоустройство аллеи Патриот.

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