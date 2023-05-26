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НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:15

В Таттинском районе Якутии из-за повышения уровня воды временно закрыт проезд по мосту на автодороге «Харбалах»

Мостовые подходы под угрозой размыва
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

В Таттинском районе из-за повышения уровня воды на реке Амга возникла угроза размыва подходов мостового перехода на 48 км автомобильной дороги «Харбалах», сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Поэтому с 26 мая запрещено движение для всех видов автотранспорта на этом участке. Подрядная организация «Таттаавтодор» организует круглосуточное дежурство.

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