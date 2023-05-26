Фото: KP.RU

В субботу, 27 мая, в столице Якутии днем ожидается до 15 градусов тепла.

– Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью 0,+2°, днем +13+15°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 26 мая в Якутске метеорологи зафиксировали плюс 15 градусов.

В ночь на субботу в Якутске будет до плюс 2 градусов

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