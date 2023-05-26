В Якутске пройдет первый чемпионат по дрон-рейсингу

Фото: Александр ГЛУЗ

11 июня на стадионе «Туймаада» в Якутске состоится первый открытый Якутский чемпионат по дрон-рейсингу «Вверх».

К участию приглашают владельцев беспилотных летательных аппаратов от 13 лет.

Будут следующие соревнования: дрон-рейсинг, драг-рейсинг, сборка дрона, «Лучший видеоролик соревнования, снятый с БПЛА», «Лучший видеоролик с дрона на тему «Природа Якутии»

Оргвзнос: 1000 рублей.

Заявки принимают до 8 июня на электронную почту upyakutia@mail.ru. По вопросам обращаться по номеру: 89241720252.

С положением соревнования можно ознакомиться здесь.

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