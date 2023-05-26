Школьники 10-х и 11-х классов Якутии могут поступить в «АЛРОСА-класс»

Фото: АЛРОСА

Алмазодобывающая компания АЛРОСА бесплатно обучает старшеклассников республики в специализированном классе. Учебный план рассчитан на два года. Молодое поколение нужно начинать готовить как можно раньше, считают специалисты.

- Перешагнув ступень среднего звена, школьники Якутии могут стать учениками «АЛРОСА-класса». Вначале мы знакомим ребят с компанией, профессиями, наши сотрудники делятся опытом. Мы уверены, что профессионалов нужно начинать готовить как можно раньше, - рассказала руководитель направления профориентации и работы с молодежью Корпоративного университета АЛРОСА Анна Подкаменная.

Фото: АЛРОСА

Проект стартовал на базе Политехнического лицея в Мирном. Вскоре дистанционно начали обучать школьников из Айхала, Удачного, Якутска и Архангельска. В этом учебном году присоединились учащиеся из Иркутской области, а в следующем ждут ребят из Читинской области.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ - АВТОРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ ЕГЭ

Учебный план рассчитан на два года и включает углубленное изучение математики, физики, информатики и технического английского. Помимо этого, ребята участвуют в научных конференциях и олимпиадах. Отмечается, что ученики класса стабильно выходят в призеры и победители олимпиад и различных конкурсов.

Фото: АЛРОСА

Преподаватели «АЛРОСА-класса» - авторы и разработчики заданий ЕГЭ. Их занятия станут хорошим подспорьем для поступления в любой технический вуз страны, уверены в компании.

- Обучение в классе абсолютно бесплатное. Все расходы по заработной плате преподавателей, проезду на конкурсные мероприятия берет на себя наша компания, - отметила Подкаменная.

НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ

Чтобы попасть в «АЛРОСА-класс» школьнику нужно пройти тестирование по физике и информатике, профтестирование и собеседование. Предоставить результаты ОГЭ по математике, а также подписать договор с компанией на обучение в классе.

МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА КОРПОРАТИВНУЮ СТИПЕНДИЮ

Подписав договор с компанией, выпускники класса уже с первого курса обучения могут претендовать на корпоративную стипендию, которая выплачивается дополнительно к вузовской.

Соглашение также предусматривает оплачиваемую практику на предприятиях АЛРОСА и возможность трудоустроится в компании. В этом году ребята из Мирного побывали на производственных объектах, где сотрудники компании показали оборудование в действии.

Фото: АЛРОСА

ИГРЫ И «МЕСЯЦ ПРОФОРИЕНТАЦИИ»

Корпоративный университет АЛРОСА помимо специализированного класса проводит игры для школьников, в ходе которых знакомит их с инженерными профессиями, подвигает к разработке технических проектов.

В этом году был проведен «Месяц профориентации». По пожеланиям школьников были приглашены представители 18 вузов России, в том числе Высшей школы экономики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Они рассказали ребятам об особенностях поступления и обучения в их заведениях, а также ответили на вопросы.

Фото: АЛРОСА

ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ

- Я понимала, что после девятого класса продолжу обучение. Был выбор между обычным и «АЛРОСА-классом». Заинтересовала программа, дополнительные уроки и проекты. Сотрудники Корпоративного университета рассказывали про программу обучения в их классе, преимущества, которые получают его выпускники, думаю, что это и повлияло на выбор. Родители и учителя выбор поддержали. Подала заявку, прошла тестирование, - поделилась ученица класса Эльза Курманаева.

Другой старшеклассник Игнат Лабазюк рассказал, что всегда мечтал стать пилотом и сейчас идет к этой цели: «Я внимательно изучил все шаги, понял, что нужно идти в 10 класс, а потом в институт. И когда нам рассказывали о программе «АЛРОСА-класса», а там есть и технический английский, который нужен пилотам, и физика, и математика, то сомнений с выбором не возникло. Сейчас готовлюсь к поступлению. Думаю, что, когда закончу вуз, приду работать в «Авиакомпанию АЛРОСА».

Ученик Тихон Дмитриев также заинтересовался обучением в «АЛРОСА-классе» и решил поступить.

- Задания, которые мы выполняем в ходе обучения, сложные, конечно. Иногда это даже уровень института, но преподаватели вместе с нами их разбирают, обсуждают ошибки и трудности. Словом, если ты сам заинтересован в своем дальнейшем развитии, всё можно преодолеть, - считает он.

Учащийся онлайн-класса из поселка Чернышевский Назар Торба поделился своим опытом:

- Здесь я дополнительно углубленно изучаю математику, физику и информатику. В этом году оканчиваю школу и намерен поступать по технической специальности. Хочу стать стипендиатом, проходить практику и знать, что есть гарантированное рабочее место. Планирую стать инженером в АЛРОСА.