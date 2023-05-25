В Якутии полиции пришлось газом и электрошокером успокаивать ревнивца с молотком

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В Якутии полиции пришлось применить силу, чтобы скрутить разбушевавшегося мужчину с молотком, пишет «ДЬИИКЭЙ». Драма разыгралась в Жатае: там мужчина увечил своим молотком микроавтобус, а когда на вызов приехали полицейские – залез на крышу машины и категорически отказался сдаваться.

Во время «избиения» микроавтобуса мужчина выкрикивал какие-то призывы в адрес, судя по всему, своей подруги, и спрашивал ее, «где твой Рома». Прибывшим полицейским якутянин также начал хамить – кричал что сотрудники «напялили погоны и им все можно».

«Уговаривать» дебошира спуститься и проследовать в отдел в итоге пришлось газовым баллончиком и электрошокером. Мужчину заковали в наручники и отвезли в полицию. Вероятно теперь он рискует заработать серьезную статью о сопротивлении полицейским при задержании.

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