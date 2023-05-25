В Якутии с 2001 года ищут десять пропавших детей

Фото: МВД Якутии

В Якутии с 2001 года продолжаются поиски десяти пропавших детей, сообщает ЯСИА со ссылкой на МВД. Их так и не смогли найти, несмотря на то, что следователи привлекают к поискам кинологов и водолазов. В полиции откровенно заявляют – за давностью лет надеются найти разве что кости или обрывки одежды.

Пропавшими без вести до сих пор числятся две девочки, которые потерялись в 2013 году в Синском наслеге Хангаласского района. В Томпонском районе в 2021 году ребенок из семьи оленеводов пропал после того, как его унесло течением в реке. Еще двое детей пропали в Верхоянском районе в 2010 и 2018 годах. Пятеро без вести пропали в Якутске. Зачастую дети исчезали во время купания.

При этом дети теряются в Якутии очень часто. В МВД отметили, что в 2021 году в органы поступило 178 сообщений о пропаже, в 2022 году – 124 сообщения. Полицейским удалось найти всех детей кроме одного. Даже в этом году в органы поступило уже 47 сообщений о пропаже детей, к счастью, найдены были все.

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