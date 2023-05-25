В Якутии из-за паводка закрыли еще три участка региональных дорог

Фото: Управтодор Якутии

Сегодня в Якутии было закрыто движение еще по трем участкам региональных автодорог. Всего с начала мая размыло уже 24 участка: по 18 из них проезд восстановлен, но на 6 продолжаются работы.

Закрытыми остаются участки трасс «Булун – Нефтебаза» в Таттинском районе, «Амга» в Амгинском и Усть-Майском районах, а также «Бетюн» в Амгинском районе.

Из муниципальных дорог затопило участки в Кобяйском, Горном и Усть-Алданском районах. Туда уже выехали специалисты, чтобы оценить ущерб. Также закрытой остается участок на 295 километре федеральной трассы «Колыма».

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