Бизнесмен из Якутии заплатил 133 млн рублей, чтобы закрыть уголовное дело против себя

Фото: СК Якутии

Бизнесмен из Якутии выплатил 133 миллиона рублей, чтобы избежать уголовного наказания. Предпринимателя обвинили в уклонении от уплаты налогов: в ходе предварительного следствия он полностью возместил весь причиненный бюджету ущерб, благодаря чему и добился закрытия уголовного дела.

Как рассказали в СК, бизнесмен с 2016 по 2019 годы раздробил свой бизнес по продаже косметики и бытовой химии на два юрлица. Компания по сути продолжала работать как одно целое, но платила налоги по низкой ставке.

«Осуществляя в качестве ИП деятельность по оптовой продаже продуктов питания, часть выручки он декларировал как розничную продажу по низким ставкам налога, тем самым уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Им необоснованно применялись специальные налоговые режимы и в нарушение налогового законодательства был организован хозяйственный документооборот с заведомо ложными сведениями», – пояснили следователи.

Однако сложная схема вскрылась после проверок ФНС и ФСБ, а также сотрудников экономической безопасности МВД. Под угрозой реального лишения свободы по двум серьезным статьям уголовного кодекса хитрый бизнесмен пошел на попятную и расплатился по счетам.

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