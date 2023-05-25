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НовостиОбщество25 мая 2023 7:34

В пятницу в Якутске ожидается до 17 градусов тепла

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Последний рабочий день на этой неделе обещает быть жарким, но с порывами ветра до 9 метров в секунду.

– Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью -1+1°, днем+15+17°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 25 мая в Якутске зафиксировали 14 градус тепла.

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