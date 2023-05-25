«Очень хотелось бы устроиться в АЛРОСА». Студент СВФУ - о своей будущей профессии

Фото: Матвей Петров

О том, как детская мечта перевоплотилась в востребованную профессию, ЯСИА рассказал студент пятого курса геолого-разведочного факультета Северо-Восточного федерального университета Матвей Петров. Парень работал в геолого-разведочной партии, воочию увидел, как работают профессионалы, и жил с ними в «поселке из вагончиков».

С ДЕТСТВА ХОТЕЛ СТАТЬ ГЕОЛОГОМ

Матвей Петров с детства хотел стать геологом, любил сидеть на берегу реки и разглядывать камушки, их формы, расцветки, надеясь найти драгоценность и подарить маме. И уже в седьмом классе поставил себе цель - стать геологом. Сегодня Матвей учится на горного инженера-буровика.

- Это очень перспективная профессия, и работа будет всегда. К тому же буровики зарабатывают весьма неплохие деньги, в этом я убедился сам в прошлом году. Так что выбранной специальности только рад. Еще один плюс - на третьем курсе студентам выдают «корочку» помощника машиниста буровой установки и уже можно проходить практику в ведущих промышленных компаниях республики, - поделился Матвей.

О ПЕРВОЙ ПРАКТИКЕ: «МЫ ПОПАЛИ В ШИКАРНУЮ ОБСТАНОВКУ»

Прошлым летом Матвея и еще троих студентов отобрали на производственную практику в дочернюю компанию крупнейшей алмазодобывающей компании - «АЛРОСА-Спецбурение». Рабочее крещение стажеров прошло на участке недалеко от Удачного в Мирнинском районе.

- Первые дни мы наблюдали за бурением издалека. Но с каждым днем подходили всё ближе и ближе. А после смены ездили на место отдыха. Это, так сказать, мини-поселок из вагончиков, в которых есть всё: от плиты до холодильника и душевой кабинки, - рассказывает Матвей Петров.

Далее его отправили в Айхальскую геолого-разведочную партию. Он и его однокурсник бурили технические скважины на дамбе для искусственной заморозки грунта в бригаде от пяти до шести человек: два машиниста, два помощника машиниста, дизелист, тракторист и геолог.

- В Айхале мы попали в шикарную обстановку. Нам выдали новую спецодежду, включая обувь. А в общежитии для работников, в котором мы остановились, было всё необходимое для жизни. Сама база партии находится недалеко от поселка, туда ездит корпоративный автобус. В обед он же привозит работников обратно. Всё продумано и очень удобно, а также прививает дисциплину, - вспоминает молодой человек.

Фото: Матвей Петров

«ВСЕ ОБЩАЛИСЬ С НАМИ НА РАВНЫХ»

Как поделился парень, больше всего его поразило то, как к практикантам относились профессионалы:

- Это очень простые в общении люди. Поначалу думал, что будут относиться с прохладцей, всё-таки студенты, так сказать, «желторотики». Но все общались с нами на равных. Не только в бригаде - везде. Обстановка очень доброжелательная, все заинтересованы в качественном исполнении своих обязанностей, видно, что все болеют за общее дело.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В АЛРОСА»

В этом году Матвей Петров оканчивает университет по программе специалитета. Впереди его ждет служба в Вооруженных силах России.

- Потом очень хотелось бы устроиться на работу в АЛРОСА. Я убедился в уровне организации труда, а заработная плата за время практики окончательно поставила жирный плюс в вопросе выбора профессии, - сказал Матвей.

Фото: Матвей Петров

«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В МОЛОДЫХ КАДРАХ»

АЛРОСА организует производственные практики для студентов как вузов, так и ссузов республики. Как рассказала менеджер по персоналу Единой сбытовой организации компании Ольга Саввина, прохождение практики студент может организовать самостоятельно.

- К наиболее востребованным в компании профессиям относятся «подземная разработка месторождений», «открытые горные работы», «горные машины и оборудование», «электроснабжение», «промышленное и гражданское строительство», «гидрогеология». Если студент обучается по этим специальностям и хочет пройти практику в нашей компании, нужно заполнить заявление-анкету на сайте. Приветствуются научные разработки, открытия, успешное участие в различных конференциях, - отметила она.

Также есть программа стипендиатства, на которую могут претендовать студенты с третьего курса со средним баллом четыре и выше. Стипендия оплачивается на весь период обучения, также оплачиваются проезд студента к месту прохождения практики и сама производственная практика. А при успешном прохождении можно рассчитывать на трудоустройство.

АЛРОСА ежегодно принимает участие в ярмарках вакансий, ближайшая пройдет в СВФУ в сентябре.