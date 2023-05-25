На территорию четырех районов Якутии в субботу могут упасть части ракеты-носителя

Фото: Служба спасения Якутии

В субботу, 27 мая, по якутскому времени в 06:14:51 с космодрома Восточный запустят ракету-носителя «Союз-2.1а». Его отделяющиеся части могут упасть на территорию четырех районов Якутии, предупредила Служба спасения республики.

Это Алданский, Олекминский, Вилюйский и Верхневилюйский.

Жителей данных районов просят воздержаться на это время от посещения лесных массивов и не покидать населенный пункт.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».

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