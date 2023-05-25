За сутки от воды освободились два села в Якутии

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Спасатели продолжают оказывать помощь в 9 селах Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Речь идет о населенных пунктах Арбын Намского района, Чимнайи, Кыйы, Черкех, Боробул Таттинского района, Мырыла Чурапчинского района, Ситте Кобяйского района, Зырянка и Черский Колымской группы районов. В общей сложности подтопленными остаются свыше 100 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.

Вода ушла из сел Чапчылган и Чагда. На 25 мая запланировано использование дрона. Проводятся берегоукрепительные работы по увеличению гидротехнического сооружения «Сискэс», рассказал начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин.

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Жиганска, а верхняя – у Сангар. Из-за холодной погоды в ближайшие двое суток предполагается замедление вскрытия в пределах Жиганского района.

Высокий уровень воды сохраняется на реке Амга. В нижнем течении у сел Харбалах и Чимнайи Таттинского района продолжается подъем, в течение дня ожидается формирование максимума и дополнительный рост 5-10 см, с последующим спадом. У села Мырыла уровень воды составляет 1476 см, при критическом 1452 см.

Вскрытие Колымы у населенного пункта Колымский ожидается 26-27 мая, в сроки близкие к норме. В связи с увеличением холостых сбросов из Усть-Среднеканской ГЭС вырастет уровень воды у Зырянки. Ожидается выход воды на пойму. На реке Березовка (правый приток Колымы) у села Березовка уровень воды составляет 1018, при критическом 1000 см, ожидается спад.

В связи с выходом волны вскрытия с реки Адыча у гидропоста Сайды в пределах Верхоянского района суточный рост уровня воды составил 1,5 м. Из-за холодной погоды в ближайшие двое суток здесь также замедлится вскрытие рек Яна и Адыча.

Вскрытие Индигирки на участке Усть-Нера - Усть-Мома ожидается в ближайшие сутки - двое.

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